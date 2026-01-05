Стало известно о будущем праворульных автомобилей в России

Глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью ТАСС заявил, что в настоящее время не планируется вводить какие-либо ограничения или запреты на использование в России автомобилей с правым рулем.

«Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается», — подчеркнул он.

При этом Шалаев отметил, что в 2026 году могут быть внесены изменения в действующие ГОСТы, которые потенциально усложнят процедуру подтверждения соответствия праворульных транспортных средств установленным требованиям безопасности. Однако, по его словам, речь идет исключительно о возможных корректировках нормативной базы, а не о прямом запрете на эксплуатацию таких автомобилей.

Ранее Росаккредитация опровергла слухи о запрете ввоза праворульных автомобилей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.