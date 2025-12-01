Росаккредитация опровергла слухи о запрете ввоза праворульных автомобилей
Ведомство пояснило, что судебное разбирательство во Владивостоке касалось исключительно законности действий конкретной испытательной лаборатории, лишенной аккредитации за нарушение процедуры выдачи свидетельств о безопасности транспортных средств, сообщает РИА Новости.
Предметом спора не являлись общие правила ввоза или обращения праворульных автомобилей в России.
Как уточнил арбитражный суд Приморья, решение первой инстанции о законности отзыва аккредитации у ООО «Сертификационные системы» еще не вступило в силу — назначено апелляционное заседание на 18 декабря.
Росаккредитация призвала участников рынка руководствоваться только официальной информацией от уполномоченных органов.