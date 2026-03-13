Стало известно, когда стартует сезон самокатов в Москве и Петербурге

Сезон электросамокатов в Москве и Петербурге могут запустить уже в марте

Сервисы кикшеринга планируют открыть сезон в Москве и Санкт-Петербурге после установления устойчивой плюсовой температуры и схода льда. Предварительно запуск возможен в конце марта — начале апреля, сообщает RT .

Компании проката сообщили, что точные даты старта зависят от погодных условий. В «Яндекс Go» отметили, что самокаты вернутся на улицы при устойчивом плюсе и отсутствии льда на тротуарах и велодорожках. О начале сезона пользователей уведомят через приложение.

В «Юрент» также ориентируются на благоприятную погоду и рекомендации городских властей. Решение о запуске принимают с учетом многолетнего опыта работы.

В Whoosh подчеркнули, что сезон начнется только после полного таяния снега и наледи. Конкретную дату в компании не назвали, однако указали, что при текущей погоде старт может состояться в ближайшее время.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов допустил открытие сезона в конце марта — начале апреля, но не исключил перенос сроков из-за снежной зимы.

Ранее в Москве запустили умные камеры, которые распознают самокаты и велосипеды на дорогах.

