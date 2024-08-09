Стало известно, когда откроется станция метро «Потапово» в Москве

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Собянин: станция метро «Потапово» в районе Коммунарка заработает в сентябре

В Москве через месяц откроется станция метро «Потапово». Она улучшит транспортную доступность для около 170 тыс. жителей района Коммунарка, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Потапово» будет конечной станцией на Сокольнической линии метро. Недавно произошел технический пуск участка до нее от станции «Новомосковская».

Возводить «Потапово» начали в 2021 году. Ожидается, что ее запустят уже в сентябре.

Ранее в Москве решили переименовать станцию «Коммунарка». По-новому она будет называться «Новомосковской».