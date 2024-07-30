Станцию метро «Коммунарка» переименуют в «Новомосковскую»

Мэр столицы Сергей Собянин принял решение изменить название одной из станций на Сокольнической линии метрополитена. «Коммунарка» станет «Новомосковской», сообщает пресс-служба городского Дептранса.

В скором времени обновленная навигация появится во всей подземке. Сначала в метро будут два названия на указателях, но позднее название «Коммунарка» полностью исчезнет.

Сейчас начинается обновление на цифровых наддверных экранах, еще меняется аудиоинформирование в составах с названием станции «Новомосковская».

По мнению городских властей, название «Новомосковская» отражает значимость первого пересадочного узла метрополитена в Новой Москве, а будущая станция «Коммунарка» будет расположена ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку.

На нынешней «Коммунарке» планируется обновить путевые, платформенные и подвесные указатели, где также будет прописана перспективная станция «Потапово» и будущее направление к пересадке между ветками. Такое решение поможет подготовить навигацию подземки к открытию новых объектов.

Всего будет заменено свыше 7 тыс. элементов навигации во всем общественном столичном транспорте, где есть упоминание станции «Новомосковская».

«В ТиНАО уже заработало 18 станций метро и МЦД, а до конца года планируем открыть „Потапово“ Сокольнической линии и „Тютчевскую“ Троицкой линии», — сказал заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, чтобы пассажирам общественного транспорта было проще ориентироваться после изменений, появятся наглядные плакаты с информацией на всех станциях «красной» веки подземки. Еще специалисты уже подготовили навигацию для Троицкой линии.