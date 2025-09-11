Стали известны три самых ненадежных китайских кроссовера

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин указал отечественным автолюбителям на три китайские модели, чьи роботизированные трансмиссии отличаются невысокой надежностью. В антирейтинг вошла в том числе модель Geely Coolray, сообщает Газета.ru .

Житнухин отметил, что среди подержанных автомобилей китайского производства, оборудованных роботизированными коробками передач, наиболее уязвимыми с точки зрения поломок трансмиссии являются Great Wall Wingle 6 и Chery Tiggo 8.

«На Great Wall Wingle 6 устанавливалась коробка GWM 7DCT450, которой свойственны такие проблемы, как рывки при переключениях передач, заметные задержки при ускорении вверх по склону, а также повышенный риск повреждения гидравлической плиты и датчиков вследствие загрязнений масла. Средний ресурс эксплуатации этого „робота“ — около 150–180 тыс. км», — пояснил эксперт.

По его словам, Geely Coolray комплектуется роботизированной коробкой Ningbo 7DCT330, которая также демонстрирует частые рывки и толчки, а еще затруднения при движении по холмистой местности. Средний ресурс зависит от условий эксплуатации, но при аккуратном использовании может достигать около 150–200 тыс. км.

В Chery Tiggo 8 устанавливается трансмиссия SAGW DCT380. В ней быстро приходит в негодность алюминиевая вилка переключения передач. Кроме того, в этих коробках передач возможны сбои в работе двигателя из-за некорректной настройки электронного блока управления. Средний период безотказной работы оценивается примерно в 150–200 тыс. км, подчеркнул специалист.

Ранее основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов рассказал, что при бюджете до 3 млн рублей в Россию из Китая выгодно ввозить подержанные Toyota RAV4, Geely Monjaro и Volkswagen Golf.

