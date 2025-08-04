Эксперт назвал выгодные иномарки для ввоза из Китая при бюджете до 3 млн рублей

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов рассказал, что при бюджете до 3 млн рублей в Россию из Китая выгодно ввозить подержанные Toyota RAV4, Geely Monjaro и Volkswagen Golf, сообщает Газета.ru .

Дмитрий Рогов, основатель компании «РоговМобиль», сообщил, что при бюджете до 3 млн рублей россияне чаще всего заказывают из Китая подержанные автомобили японских, китайских и немецких брендов массового сегмента.

Эксперт пояснил, что в эту сумму можно приобрести Toyota RAV4 с передним приводом и базовой комплектацией. Среди китайских моделей в указанный бюджет укладывается полноприводный Geely Monjaro с хорошим оснащением. Также популярностью пользуется Volkswagen Golf с 1,4-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач — такие автомобили обычно поставляются в простой комплектации, но отличаются хорошим техническим состоянием.

Рогов отметил, что среди автомобилей массового сегмента, которые доставляются в Россию из-за рубежа, преобладают кроссоверы. По его словам, россияне предпочитают крупные автомобили с высоким клиренсом, а также вместительные седаны. При этом спрос на хетчбеки и спорткары снизился.