Стала известна марка наиболее подешевевшего нового автомобиля в России

«Москвич 3» подешевел сильнее всего среди авто, официально продающихся в России

По итогам прошлого года автомобиль «Москвич 3» стал самым доступным среди официально продаваемых в России, его цена снизилась на 17,3%, сообщает РИА Новости .

​По данным экспертов «Авто.ру Оценка», в то же время Changan CS35 Plus и Lada Vesta продемонстрировали наибольший рост стоимости, который составил 11%.

Средняя цена нового автомобиля в России в прошлом году увеличилась на 0,3% или на 9,5 тыс. рублей, составив 3,72 млн рублей.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года столичный автомобильный завод «Москвич» реализовал свыше 23 тыс. автомобилей. Сегодня предприятие выпускает компактный кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3e» и лифтбек «Москвич 6».