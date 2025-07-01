Спортсмен Подмосковья взял золотую медаль на международных соревнованиях по стрельбе

Подмосковный спортсмен Антон Аристархов завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по пулевой стрельбе «Открытый чемпионат Республики Беларусь по пулевой стрельбе», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Многократный чемпион Европы и призер чемпионата мира Антон Аристархов из Ногинска стал лучшим в дисциплине «пневматический пистолет 10 м» среди мужчин. Втрое и третье места также заняли спортсмены, выступавшие в составе сборной России: чемпион Европы и чемпион России Никита Манн из Красноярского края и серебряный призер Олимпиады в Токио Артем Черноусов из Иркутской области соответственно.

Открытый чемпионат республики Беларусь по пулевой стрельбе проходил с 24 по 30 июня 2025 года в Минске. Участие в соревнованиях принимали более 200 спортсменов из Белоруссии и России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.