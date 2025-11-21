Сотрудник Мосавтодора из Подмосковья получил медаль «За отвагу на пожаре»

Сотрудник Мосавтодора Дмитрий Ушаков был награжден медалью «За отвагу на пожаре» на форуме «Транспорт России» в Москве. Награду вручил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дмитрий Ушаков получил государственную награду за спасение пятерых человек из горящего дома в 2023 году. Инцидент произошел по пути на работу в Луховицком городском округе, когда он заметил возгорание частного дома и, рискуя жизнью, помог выбраться бабушке, матери и троим детям, самому младшему из которых было чуть больше года.

Вручение медали состоялось в Московском Гостином Дворе в рамках XIX международного форума и выставки «Транспорт России». Дмитрий Ушаков был отмечен за проявленное мужество и самоотверженность.

«Поступок Дмитрия Евгеньевича — пример героизма и человечности», — сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что гордятся сотрудником и поздравили его с высокой наградой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.