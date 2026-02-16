сегодня в 14:24

Сотни водителей больше 2 часов стоят в 25-километровой пробке в Тульской области

Огромная 25-километровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. В ней застряли сотни автолюбителей, сообщает Mash .

Машины не могут выбраться из пробки уже больше двух часов. Затор возник из-за ДТП, которое произошло в районе развязки на Богородицк.

По словам водителей, пробка образовалась около 11:00. Перекрыты все полосы. Оперативные службы не могут подъехать к месту аварии. В пробках стоят даже машины скорой помощи.

Судя по опубликованным кадрам, в Тульской области сильная метель. Ветер усилился до 15 м/с. На участке аварии видимость не превышает 100 метров.

Трасса М-4 «Дон» — это магистраль федерального значения. Она соединяет Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск.

