Сотни людей на жаре: аэропорт Внуково сковали очереди после отмены рейсов

SHOT: во Внуково сотни пассажиров стоят в очередях на жаре из-за отмены рейсов

Очереди также собрались у стоек регистрации и касс, где можно вернуть или обменять билеты на отмененные рейсы.

Росавиация сообщала, что в авиагаванях Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отменили 62 рейса. Также на 52 рейсах произошла задержка более чем на 2 часа.

При задержке авиарейса перевозчик должен обеспечить клиентам доступ в комнату матери и ребенка, трансфер до гостиницы и обратно и хранение багажа, отмечали в Росавиации.

Ночью в аэропортах Московского региона также вводили временные ограничения.