Сотни людей на жаре: аэропорт Внуково сковали очереди после отмены рейсов
SHOT: во Внуково сотни пассажиров стоят в очередях на жаре из-за отмены рейсов
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Возле входа в терминал аэропорта Внуково образовались крупные очереди. На жаре толпятся сотни людей, сообщает SHOT.
Очереди также собрались у стоек регистрации и касс, где можно вернуть или обменять билеты на отмененные рейсы.
Росавиация сообщала, что в авиагаванях Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отменили 62 рейса. Также на 52 рейсах произошла задержка более чем на 2 часа.
При задержке авиарейса перевозчик должен обеспечить клиентам доступ в комнату матери и ребенка, трансфер до гостиницы и обратно и хранение багажа, отмечали в Росавиации.
Ночью в аэропортах Московского региона также вводили временные ограничения.