Снегопад помешал проезду грузовиков у станции «Тульская» в Москве
В Москве грузовики не смогли проехать по нужному маршруту в условиях сильного снегопада, вызванного циклоном «Валли», сообщает «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел у станции метро «Тульская». Несколько большегрузов испытали трудности при движении по дороге.
В частности, автомобили не могли забраться на небольшую возвышенность. Они откатывались назад.
Сразу четырем мужчинам пришлось толкать ГАЗель, у которой не получалось преодолеть препятствие. Это затрудняло движение и другому транспорту.
Ранее жителей Московского региона попросили уступать дорогу снегоуборочной технике. Также водителей предостерегли от парковки вдоль проезжей части, чтобы их машины не мешали чистке снега.
