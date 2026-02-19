сегодня в 17:08

Снегопад помешал проезду грузовиков у станции «Тульская» в Москве

В Москве грузовики не смогли проехать по нужному маршруту в условиях сильного снегопада, вызванного циклоном «Валли», сообщает « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел у станции метро «Тульская». Несколько большегрузов испытали трудности при движении по дороге.

В частности, автомобили не могли забраться на небольшую возвышенность. Они откатывались назад.

Сразу четырем мужчинам пришлось толкать ГАЗель, у которой не получалось преодолеть препятствие. Это затрудняло движение и другому транспорту.

Ранее жителей Московского региона попросили уступать дорогу снегоуборочной технике. Также водителей предостерегли от парковки вдоль проезжей части, чтобы их машины не мешали чистке снега.

