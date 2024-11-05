сегодня в 14:10

Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 3 тыс аварий

За минувшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 3 042 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 240 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 291 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00. Ближайший стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.