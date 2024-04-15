Скоростной режим повышен на участке М-11 «Нева» от 59 км в Подмосковье

С 15 апреля владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 «Нева» от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».

С 7 ноября прошлого года максимальная разрешенная скорость на трассе М-11 составляла 110 км/час. Это было необходимо для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности автомобилистов в зимний период.

С 15 апреля повышенный скоростной режим также вводится на участках М-4 «Дон» с 296-го по 322-й км в обход Ефремова в Тульской области и с 1091-го по 1119-й км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.