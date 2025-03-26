Склады затоварены: с какой скидкой можно купить китайский автомобиль в РФ?

Склады импортеров и дилеров затоварены, что привело к большим скидкам на китайские автомобили в РФ. Они варьируются от 150 тыс. рублей до 1 млн рублей, сообщает «Коммерсант» .

Выгодные предложения делают не только автопроизводители, но и импортеры с дилерами. По скидкам реализовывают почти все китайские автомобили, в том числе и лидеры продаж — Chery, Haval, Exeed, Geely, Belgee, Omoda и Jaecoo.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин считает, что скидки продиктованы безысходностью из-за переполненных складов. Одна машина приносит 2,5% убытка в месяц, а наценка в дилерских договорах достигает 5–6%.

«Буквально за два месяца хранения прибыль исчезает», — подытожил Подщеколдин.

Также, по мнению экспертов, на снижение цен повлияло укрепление рубля к юаню, чем решили воспользоваться многие марки. Почти у всех брендов из Китая сейчас действует дисконт в 5%.

Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что небольшое снижение цен, которое отмечается на автомобильном рынке России, связано с падением спроса и стремлением дилеров привлечь покупателей, а также эмоциональной волной на фоне укрепления рубля.