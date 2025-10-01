Синоптик рассказала, когда жителям Московского региона менять резину

Синоптик: до середины октября в Московском регионе можно ездить на летней резине

Жители столицы и Московской области могут не переобувать свои автомобили в зимнюю резину до середины октября, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«До середины октября в Москве и Подмосковье на летней резине можно будет ездить без проблем!» — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик добавила, что в первой половине второго осеннего месяца в Москве и области ожидаются лишь дожди. Днем температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 14 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 3 — плюс 8 градусов.

Ранее в России выпал первый снег. Он прошел в Якутии, Тыве и Красноярском крае.

