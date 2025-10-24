Синоптик рассказал столичным автолюбителям, когда стоит переобувать машину

Праздничные ноябрьские выходные будут оптимальны для замены автомобильных шин. В последующие дни температура в Московском регионе опустится, ожидаются заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

25 и 26 октября в Москве и Подмосковье будет относительно тепло. Температура днем составит плюс 7 — плюс 12 градусов. Это на 4-5 градусов выше средних многолетних показателей. Погода будет по-настоящему осенней: ожидаются небольшие дожди, ветер. Кроме того, атмосферное давление будет низким. В воскресенье оно упадет на 11-13 единиц ниже нормы.

Сырая и ветреная погода сохранится до конца октября в Центральной России. Затем начнется постепенное понижение температуры. В конце октября она все еще будет выше нормы, но всего на 2-3 градуса.

В праздничные ноябрьские выходные температура днем составит от плюс 3 до плюс 8 градусов, ночью — от нуля до плюс 5 градусов. Именно в эти дни можно будет поменять автошины. Они будут подходящими как по климату, так и по наличию свободного времени.

После 5 ноября температура начнет постепенно падать, ожидаются ночные заморозки. Осадки будут идти в смешанной фазе, а температура днем будет не выше плюс 5 градусов.

Между тем в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение продлится с 9:00 до 21:00 25 октября.

