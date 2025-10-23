В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. В регионе ожидается сильный ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение объявлено с 9:00 до 21:00 25 октября. В это время местами ожидаются порывы юго-восточного и южного ветра до 17 м/с.

23 октября днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. В области возможны дождь и туман. Ветер южный, от 3 до 8 м/с. Температура воздуха составит от 6 до 8 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что 23 и 24 октября в Московской области будет действовать I класс пожарной опасности. Пресс-служба Комлесхоза региона призвала вызывать экстренные службы в случае обнаружения возгорания.

