Силовики при рейде в Петербурге нашли Bentley на гусеницах блогера AcademeG

Петербургские полицейские обнаружили при рейде в гаражах на Шафировском проспекте Bentley на гусеницах из видео популярного автомобильного блогера AcademeG (Константина Заруцкого). Там силовики проверяли документы приезжих, сообщает « Mash на Мойке ».

На видео с рейда засветился тот самый «монстр» на гусеницах. Брошенное авто стоит в высокой траве, на гусеницах видны следы ржавчины.

Во время рейда полицейские посмотрели документы у 300 человек, в основном, сотрудников местных автомоек и СТО. Девятерых приняли решение выдворить из РФ из-за нарушения миграционного законодательства.

Проблемы нашли и с авто. У некоторых из них были слишком темные тонировки и архивные номера. Владельцам транспортных средств выписали штрафы.

Ранее рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства устроили в подмосковной Балашихе. Документы смотрели у 300 человек.