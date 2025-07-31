Силовики при рейде в Петербурге нашли Bentley на гусеницах блогера AcademeG
Фото - © Телеграм-канал «Mash на Мойке»
Петербургские полицейские обнаружили при рейде в гаражах на Шафировском проспекте Bentley на гусеницах из видео популярного автомобильного блогера AcademeG (Константина Заруцкого). Там силовики проверяли документы приезжих, сообщает «Mash на Мойке».
На видео с рейда засветился тот самый «монстр» на гусеницах. Брошенное авто стоит в высокой траве, на гусеницах видны следы ржавчины.
Во время рейда полицейские посмотрели документы у 300 человек, в основном, сотрудников местных автомоек и СТО. Девятерых приняли решение выдворить из РФ из-за нарушения миграционного законодательства.
Проблемы нашли и с авто. У некоторых из них были слишком темные тонировки и архивные номера. Владельцам транспортных средств выписали штрафы.
Ранее рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства устроили в подмосковной Балашихе. Документы смотрели у 300 человек.