SHOT: водители массово жалуются на дефект руля в новых Lada Vesta

Массовые жалобы от водителей поступают на новые Lada Vesta 2025 года выпуска. У автомобилей сильно вибрирует руль из-за бракованных подушек двигателя, сообщает SHOT .

Проблемы коснулись машин с вариатором и двигателем 1,6 литра. По словам владельцев автомобилей, руль вибрирует так сильно, что ехать очень трудно. В Сети появилось видео, на котором видно, как сильно трясет руль. Бутылка воды устоять не может и падает.

Ситуация произошла из-за заводского брака подушек двигателя. Их можно заменить самостоятельно за 10 тысяч рублей. Однако некоторые отмечают, что и это не исправило ситуацию. Дилеры в курсе проблемы и ее массового характера.

Ранее российский автоконцерн признал наличие производственного дефекта в Lada Vesta и проведет отзывную кампанию. У автомобилей прямо на ходу блокировался руль.

