Школа № 3 и гимназия № 10 в Егорьевске получили новые автобусы для перевозки детей

Обновление школьных автобусов в Егорьевске происходит регулярно при поддержке Губернатора и Правительства Московской области. Каждый из новых автобусов оснащен современным двигателем, системой ГЛОНАСС, тахографом, кондиционером, системой громкой связи, четырехточечными ремнями безопасности. Кузов автобусов марки «ГАЗЕЛЬ Некст» украшен яркими графичными рисунками и знаками, обозначающими перевозку детей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В корпусе школы № 3 села Саввино особенно были рады новому транспорту. Ведь здесь учатся более 80 ребят, которых доставляют на занятия из более чем 14 сельских населенных пунктов. У этой школы уже есть 3 автобуса, а четвертый помогает сократить ожидание для детей во время их отправки по домам. После уроков ребята сразу отправляются домой на комфортном транспорте.

Автобусы развозят детей не только на уроки, но и на экскурсии, соревнования и другие внеурочные мероприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.