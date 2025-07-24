Сгорел почти полностью: автобус вспыхнул посреди трассы в Подмосковье

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Автобус загорелся на Симферопольском шоссе в Подмосковье

Автобус загорелся рядом с деревней Борисовка в подмосковном горокруге Подольск. Возгорание произошло на Симферопольском шоссе, сообщает «Осторожно, Москва» .

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Кадры с места происшествия также появились в Сети. На них можно заметить, что пламя охватило практически весь автобус.

По словам журналистов, огнем объята кабина транспортного средства. На место ЧП уже выехали пожарные бригады.

Сведений о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и подробности пожара выясняются.

Утром 24 июля москвичи встали в «мертвую» пробку на Кутузовском проспекте из-за перекрытия дороги. Причины остановки движения не озвучивались.