Сгорел почти полностью: автобус вспыхнул посреди трассы в Подмосковье
Автобус загорелся на Симферопольском шоссе в Подмосковье
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Автобус загорелся рядом с деревней Борисовка в подмосковном горокруге Подольск. Возгорание произошло на Симферопольском шоссе, сообщает «Осторожно, Москва».
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Кадры с места происшествия также появились в Сети. На них можно заметить, что пламя охватило практически весь автобус.
По словам журналистов, огнем объята кабина транспортного средства. На место ЧП уже выехали пожарные бригады.
Сведений о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и подробности пожара выясняются.
Утром 24 июля москвичи встали в «мертвую» пробку на Кутузовском проспекте из-за перекрытия дороги. Причины остановки движения не озвучивались.