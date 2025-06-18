Сезон дорожного ремонта продолжается в округе Коломна

Сезон дорожного ремонта продолжается в городском округе Коломна. Всего в 2025 году в городах, селах и деревнях округа запланировано отремонтировать 85 км дорог, среди которых 60 км — это региональные и 25 км — муниципальные трассы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи со 100-летием Озер, которое город отметит в августе, в перечень муниципального дорожного ремонта дополнительно внесли около 12 км городских улиц.

«Контракт уже отыгран, подрядчик определен. К 1 августа планируем сдать более 20 участков — это основные улицы, которые отходят от центральной автомагистрали в Озерах», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Денис Лубяной.

В дополнительном списке дорожного ремонта по Озерам — участки на улицах Воровского, Школьной, Малой, Луговой, Комсомольской, Санаторной, Зеленой, Пролетарской, Ключевой, Красина и другим.

Около 50 процентов работ по ремонту муниципальной дорожной сети в Коломне и Озерах уже выполнено. В связи с опережением графика завершить ремонт дорог в округе планируют не к 1 сентября, как предусмотрено контрактом, а на месяц раньше — к 1 августа.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.