Сервисы кикшеринга в РФ снизили максимальную скорость самокатов до 20 км/час

С 17 апреля предел скорости у всех операторов электросамокатов в РФ уменьшается до 20 км/ч. Ограничение вводят такие сервисы, как Whoosh, Яндекс Go, МТС Юрент.

20 км/ч — это на 20% ниже, чем предельная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности по правилам дорожного движения. Нововведение проверят в рамках пилотного проекта в начале сезона.

IoT-модуль, который есть в каждом электросамокате, технически не позволит пользователю разогнаться более, чем на 20 км/ч. При этом в среднем клиенты кикшеринга передвигаются на скорости от 17 до 20 км/ч. Тех, кто ездит быстрее, — не более 1% от общего количества.

Ранее сообщалось, что в Москве с 14 апреля вновь стала доступна аренда самокатов и велосипедов.