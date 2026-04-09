Сервис московского велопроката временно закрыт из-за непогоды

сегодня в 18:16

Москва оказалась во власти непогоды. Из-за этого сервис городского велопроката временно не работает, сообщает пресс-служба «Велобайка» .

Там уточнили, что услуги временно не предоставляются в целях безопасности клиентов. Велосипеды снова станут доступны, как только погода нормализуется.

Абонементы, купленные до текущего момента, заморожены. Они будут продлены.

О том, когда сервис снова заработает, клиентам сообщат дополнительно.

В четверг утром в Москве и области шел дождь, который уже днем сменился мокрым снегом. К вечеру появился снежный покров.

