Сброс свыше 200 кубометров отходов предотвращен в Подмосковье

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:40

Очередные рейды по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов провел инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с представителями Минэкологии Московской области, МВД Российской Федерации и ГУРБ Московской области на территории Наро-Фоминска и Мытищ, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия проверено 56 транспортных средств, у 11 из которых отсутствовали необходимые для перевозки документы.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Транспортные средства, с помощью которых осуществлялось незаконное перемещение строительного мусора, задержаны.

В ходе мероприятия предотвращен сброс строительного мусора объемом 230 кубометров.

Министерство напоминает, что ключевая цель выездов — не применение штрафных санкций, а минимизация числа перевозок крупногабаритного мусора без соответствующих документов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.