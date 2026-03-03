сегодня в 08:30

Сбой в графике движения поездов произошел на Казанском направлении МЖД

На Казанском направлении МЖД произошел сбой в графике движения. Очевидцы пожаловались на большое количество опозданий, сообщают « Подслушано электрички Москвы ».

Сбой случился из-за неисправности устройств СБЦ (сигнализации, централизации и блокировки). Она возникла на станции Шиферная.

Из-за неисправности возникли задержки до получаса. Они коснулись поездов, идущих в сторону Москвы.

Утром 28 февраля поезда задерживались на Ленинградском направлении и МЦД-3. Причина в обледенении контактного рельса.

