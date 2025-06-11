Сбой в движении поездов произошел на «оранжевой» ветке метро Москвы
Фото - © Московский метрополитен/Медиасток.рф
Как рассказали пассажиры метро, сбой наблюдается на Калужско-Рижской линии, сообщает «Осторожно, Москва».
Очевидцы уточнили, что на станции метро «Медведково» составов нет в течение 10 минут. Вся станция забита людьми. Причины и подробности инцидента неизвестны.
На видео с «Медведкова» показана толпа пассажиров, занимающих всю платформу.
Ранее сбой произошел на «зеленой» ветке столичного метро. Это случилось из-за человека на пути.