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Сбой в движении поездов произошел на «оранжевой» ветке метро Москвы

Как рассказали пассажиры метро, сбой наблюдается на Калужско-Рижской линии, сообщает « Осторожно, Москва ».

Очевидцы уточнили, что на станции метро «Медведково» составов нет в течение 10 минут. Вся станция забита людьми. Причины и подробности инцидента неизвестны.

На видео с «Медведкова» показана толпа пассажиров, занимающих всю платформу.

Ранее сбой произошел на «зеленой» ветке столичного метро. Это случилось из-за человека на пути.