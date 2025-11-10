сегодня в 13:01

Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2

Затруднение в движении поездов фиксируется днем в понедельник на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщает MSK1.ru .

Задерживаются поезда в сторону Нахабина. По словам пассажиров, в районе станций Москворечье, Депо, Битца составы максимально замедляются.

Люди жалуются, что поезда задерживаются на неопределенное время.

Предварительно, сбой произошел по техническим причинам. Об этом заявили в пресс-службе МЖД. Из-за этого поездам на участке Царицыно — Люблино пришлось снизить скорость.

