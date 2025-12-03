Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро
На Кольцевой линии Московского метрополитена произошел сбой. Поезда ходят с задержками, сообщает «Осторожно, Москва».
По данным очевидцев, составы следуют с опозданием с «Курской» в направлении станции «Таганская».
Причина сбоя на данный момент не раскрывается.
К пассажирам обращаются по громкоговорителю. Им советуют воспользоваться другим транспортом или сменить линию метро.
Между тем 3 декабря в Москве перекрыли несколько улиц. Проезд закрыт на Большом Каменном мосту по направлению в центр; на Новоарбатском мосту по направлению в центр и т. д.
