Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро

По данным очевидцев, составы следуют с опозданием с «Курской» в направлении станции «Таганская».

Причина сбоя на данный момент не раскрывается.

К пассажирам обращаются по громкоговорителю. Им советуют воспользоваться другим транспортом или сменить линию метро.

Между тем 3 декабря в Москве перекрыли несколько улиц. Проезд закрыт на Большом Каменном мосту по направлению в центр; на Новоарбатском мосту по направлению в центр и т. д.

