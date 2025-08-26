сегодня в 09:13

Сбой в движении поездов произошел из-за остановки состава на МЦД-4

На четвертом Московском диаметре (МЦД-4) и Киевском направлении МЖД затруднено движение составов в сторону станции Железнодорожная из-за остановки поезда по техническим причинам, сообщает пресс-служба ЦППК.

Состав встал на станции Аминьевская. На место подъехал вспомогательный поезд, который уберет состав с путей.

Сотрудники ЦППК вместе с МЖД принимают меры для скорейшего возобновления движения на железной дороге.

Ранее ЦППК рассказала, что пассажиры поездов компании могут получать возврат средств от 10% до 15% на свой банковский счет, если оплатят билеты через СБП. Акция проводится до 30 сентября 2025 года.