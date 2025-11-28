сегодня в 16:31

Сбой движения электричек произошел на МЦД-2. Он начался около 16:00, сообщает « Осторожно, Москва ».

По предварительной информации, сбой произошел из-за сломанного тепловоза.

Пассажиры рассказали, что их заставили выйти перед Павшино в подмосковном Красногорске. Движения по направлению к Нахабину нет.

Ранее сообщалось, что с 01:30 29 ноября до 01:30 30 ноября изменится график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД. Это произойдет из-за ремонтных путевых работ.

