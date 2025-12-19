Самый сказочный новогодний автобус выбирают в Новом Уренгое

В преддверии Нового года в Новом Уренгое определят самый волшебный новогодний автобус — в общественном транспорте города проводится ежегодный конкурс, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на департамент дорожного хозяйства газовой столицы.

«Водители и кондукторы украсили салоны автобусов к новогодним праздникам. А сами водители переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Да, среди конкурсантов и единственная на Ямале женщина-водитель городского автобуса Оксана Юдина», — рассказали в администрации Нового Уренгоя.

Лучшие экипажи будут награждены денежными призами.

В скором времени администрация объявит результаты конкурса, назвав имена победителей и продемонстрировав наиболее впечатляющее оформление автобусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.