Самолет спецотряда «Россия» совершил перелет в Стамбул

Специальный борт Ил-62М из правительственного авиаотряда «Россия» в ночь на 15 мая прибыл в Стамбул, куда направлялась российская делегация для переговоров по Украине, данные указал портал Flightradar24 .

Самолет вылетел из Москвы вечером 14 мая, но вместо прямого маршрута совершил несколько неожиданных маневров.

Сначала лайнер долетел до Астрахани, затем развернулся в сторону Волгограда и только оттуда взял курс на Стамбул. На части маршрута (Москва — Астрахань и Волгоград — Стамбул) его трек пропадал из системы отслеживания. В конечном итоге самолет приземлился в турецком аэропорту в 03:15 по московскому времени.

15 мая в Стамбуле запланированы переговоры между представителями России, Украины и США. Причины изменения маршрута российской делегации официально не раскрываются. Ранее в подобных случаях отклонения от стандартных трасс связывали с мерами безопасности или логистическими особенностями.