Самолет спецотряда «Россия» совершил перелет в Стамбул
Специальный борт Ил-62М из правительственного авиаотряда «Россия» в ночь на 15 мая прибыл в Стамбул, куда направлялась российская делегация для переговоров по Украине, данные указал портал Flightradar24.
Самолет вылетел из Москвы вечером 14 мая, но вместо прямого маршрута совершил несколько неожиданных маневров.
Сначала лайнер долетел до Астрахани, затем развернулся в сторону Волгограда и только оттуда взял курс на Стамбул. На части маршрута (Москва — Астрахань и Волгоград — Стамбул) его трек пропадал из системы отслеживания. В конечном итоге самолет приземлился в турецком аэропорту в 03:15 по московскому времени.
15 мая в Стамбуле запланированы переговоры между представителями России, Украины и США. Причины изменения маршрута российской делегации официально не раскрываются. Ранее в подобных случаях отклонения от стандартных трасс связывали с мерами безопасности или логистическими особенностями.