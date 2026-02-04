Самолет не заменят: россиян не могут отправить во Вьетнам из-за отказа двигателя

Рейс из Красноярска во Вьетнам не вылетает более суток из-за отказа двигателя

Рейс из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок задержали более чем сутки, из-за отказа левого двигателя. В связи с недостаточным количеством самолетов пассажирам воздушное судно не заменят, сообщает SHOT .

Сотни путешественников более суток ждут, когда воздушное судно починят. Самолет вылетит из аэропорта минимум в 14:00 по местному времени.

Есть вероятность, что на ремонт потребуется больше времени. Не исключено, что туристам придется ждать вылета еще сутки.

Ранее сообщалось, что 335 россиян должны были вылететь на Фукуок во Вьетнам утром 3 февраля. Туристов сначала посадили в самолет, продержали два часа, затем вернули в аэропорт. Из-за технических проблем рейс постоянно переносили. Даже примерные сроки вылета неизвестны.

