335 пассажиров больше суток не могут вылететь из Красноярска во Вьетнам

Сотни россиян более суток не могут вылететь из Красноярска на остров Фукуок во Вьетнаме. Рейс переносят, объясняя это некими техническими проблемами, сообщает SHOT .

Самолет авиакомпании Azur Air должен был отправиться из Красноярска во Вьетнам утром 3 февраля. Пассажиров уже даже сажали в воздушное судно, однако там они провели 2 часа, после чего вернулись в аэропорт. Стало известно, что у самолета есть технические проблемы.

Через 4 часа путешественников расселили по отелям, а вылет перенесли на ночь.

На следующий день история не закончилась. В результате 335 россиян все еще ждут, когда самолет будет исправен и удастся улететь на Фукок. Не называются даже примерные сроки вылета.

Туристы попросили отменить рейс. Им страшно лететь на том самолете.

На опубликованной записи видно, как уставшие туристы стоят в аэропорту. Некоторые путешественники отдыхают на сиденьях в зоне ожидания.

