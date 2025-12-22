сегодня в 20:10

Самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, экстренно сел в Туркменистане

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Дубая в Екатеринбург, экстренно сел в Туркменистане. В аэропорт Ашхабада направлен резервный борт, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент с бортом SVR 738 произошел в понедельник после 15 часов по московскому времени. Вынужденную посадку самолет совершил по технической причине.

В настоящее время специалисты проводят оценка технического состояния воздушного судна.

Транспортная прокуратура держит на контроле оказание услуг, которые положены пассажирам при задержке рейса.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали, что причиной вынужденной посадки самолета в аэропорту Ашхабада стала разница в показаниях топлива. Пассажиры будут доставлены в Екатеринбург резервным бортом.



