Орет и опаздывает: девушка не может выбраться из капсульного отеля во Внукове

Пассажирка застряла в капсульном отеле в московском аэропорту Внуково. Девушка не может открыть ячейку и кричит, что опаздывает на свой рейс, сообщает SHOT .

Пассажирка уже 1,5 часа не может выбраться наружу из-за заклинившей двери в кабинке капсульного отеля.Администрация отеля не предпринимает действий для помощи своей постоялице. При этом до вылета ее рейса осталось меньше часа.

В настоящее время из капсулы доносятся крики девушки, у нее может начаться приступ клаустрофобии.

Капсульный отель расположен в «чистой зоне» столичного аэропорта. Сотрудникам придется вызволять девушку своими силами.

