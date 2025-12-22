Орет и опаздывает: девушка не может выбраться из капсульного отеля во Внукове
Фото - © соцсети
Пассажирка застряла в капсульном отеле в московском аэропорту Внуково. Девушка не может открыть ячейку и кричит, что опаздывает на свой рейс, сообщает SHOT.
Пассажирка уже 1,5 часа не может выбраться наружу из-за заклинившей двери в кабинке капсульного отеля.Администрация отеля не предпринимает действий для помощи своей постоялице. При этом до вылета ее рейса осталось меньше часа.
В настоящее время из капсулы доносятся крики девушки, у нее может начаться приступ клаустрофобии.
Капсульный отель расположен в «чистой зоне» столичного аэропорта. Сотрудникам придется вызволять девушку своими силами.
