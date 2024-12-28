Самой популярной люксовой б/у машиной у россиян стала Bentley Continental GT

Рынок люксовых б/у автомобилей в ноябре вырос на 14% в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной машиной в этом сегменте признали Bentley Continental GT, сообщает «Автостат» .

Всего в ноябре текущего года россияне приобрели 193 люксовых подержанных автомобиля. В прошлом году этот показатель составлял 170 машин. По словам экспертов, рынок в данном сегменте растет уже пятый месяц подряд.

В топ-5 моделей-лидеров вошли Bentley Continental GT (41 шт.), Lamborghini Urus (26 шт.), Bentley Bentayga (20 шт.), Bentley Continental Flying Spur (16 шт.) и Maserati Levante (15 шт.).

Согласно данным, россияне предпочитали приобретать автомобили марки Bentley. Также они выбирали бренды Maserati и Rolls-Royce.

Всего по итогам января-ноября 2024 года объем люксовых б/у авто составил 2110 единиц. Это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Автостат» спрогнозировал, что продажи легковушек снизятся на 10% в следующем году. Это может быть связано со снижением автокредитования и повышение утильсбора.