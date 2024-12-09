«Автостат» спрогнозировал, что продажи легковушек снизятся на 10%

Аналитики агентства «Автостат» прогнозируют, что продажи легковых автомобилей в следующем году могут снизиться на 10% — до 1,43 млн штук. Одними из причин сложившейся ситуации могут быть снижение автокредитования и повышение утильсбора, сообщает РБК .

Директор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что предыдущий прогноз аналитиков был более оптимистичный. Он также подчеркнул, что в следующем году на автомобильном рынке будут «титанические изменения».

«Этот рынок может уйти как вверх, так и вниз, но очень сильно он не провалится. Ниже пессимистического прогноза мы не уйдем ни при каких обстоятельствах, а вверх уйти можем», — заявил Целиков.

Ранее «АвтоВАЗ» допустил снижение производственного плана в 500 тыс. автомобилей на 2025 год, который был утвержден в ноябре. Такое решение могут принять на фоне сильного замедления авторынка.