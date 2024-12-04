«АвтоВАЗ» допускает снижение производственного плана на 2025 г

«АвтоВАЗ» допустил снижение производственного плана в 500 тыс. автомобилей на 2025 год, который был утвержден в ноябре. Такое решение могут принять на фоне сильного замедления авторынка, сообщает «Интерфакс» .

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов отметил, что компания в следующем году планировала выпустить столько же автомобилей Lada, сколько и в 2024 году. Речь идет об объеме в 500 тыс. машин.

Совет директоров компании уже утвердил данный производственный план в середине ноября. Однако он принимался с учетом показателей конца октября — начала ноября. Соколов отметил, что сейчас ситуация на авторынке изменилась в худшую сторону.

По его словам, «АвтоВАЗ» в начале 2025 года может скорректировать план, снизив объемы производства. Пока что план остается прежним, но компания будет внимательно следить за ситуацией и балансом спроса и предложения.

Соколов при этом считает, что рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в декабре «будет не больше 125-130 тыс. штук». Компания ждет продолжение замедления авторынка.

В конце ноября стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует дважды повысить цены на LADA. Стоимость авто вырастет минимум на 50 тыс. рублей в декабре, а потом еще на 50 тыс. рублей в январе.