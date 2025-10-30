С владельцев тысяч авто, ввезенных в РФ за год, требуют доплатить утильсбор

С весны 2024 года в Россию было ввезено более 30 тыс. автомобилей Hyundai, Kia и Skoda казахстанской сборки в рамках ЕАЭС. Сейчас Федеральная таможенная служба (ФТС) требует, чтобы их владельцы доплатили утилизационный сбор, сообщает Baza .

Так как провоз был осуществлен в особой экономической зоне, автолюбители заплатили только «коммерческий» утильсбор. Он составляет от 667 тыс. до 1,9 млн рублей.

В октябре потребовалась доплата утильсбора. Об этом заявили в ФТС. Таможенники объясняют, что решение связано с тем, что у авто из Казахстана есть импортная декларация. Служба просит доплатить от 750 тыс. до 3,5 млн рублей, иначе владельцам авто аннулируют ЭПТС.

При этом собственники машин утверждают, что ФТС ранее не запрашивала импортные декларации, потому платежи проходили как обычно. Между тем Центральная акцизная таможня продолжает работать по старой схеме, а региональные отделения начисляют доплаты. Казахстанская сторона при этом заявила, что не может влиять на действия ФТС.

Нескольких владельцев уже обязали доплатить миллионный утильсбор и пени через суд. Так, например, произошло в Архангельской области.

Автовладельцы обратилась к председателю Совфеда Валентине Матвиенко и попросили наложить мораторий на взыскания для автомобилей казахстанской сборки, вывезенные до настоящего времени в страну. Пока что ответ они не получили.

Ранее аналитики спрогнозировали, что российский автомобильный рынок рухнет в 2026 году на 40%. По их мнению, многие машины будут проданы «заранее» из-за повышения утильсбора.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.