С 1 сентября ЦППК возобновляет скидку на проезд для школьников 9 регионов РФ

К началу нового учебного года ЦППК возобновляет 50% скидку на проезд для обучающихся. Льгота распространяется на все 9 регионов, где компания перевозит пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Московской области учащиеся смогут пользоваться льготой при поездках на обычных пригородных поездах.

В Москве скидка действует также на экспрессы, включая фирменные поезда с предоставлением мест. Кроме того, в столице можно записать льготный пригородный абонемент на 30 дней на социальные карты.

Подробные правила размещены на сайте ЦППК в разделе «Льготы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу – ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.