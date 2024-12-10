РЖД возобновляют пассажирское сообщение с Китаем и Северной Кореей

«Российские железные дороги» (РЖД) в Telegram-канале заявили о возобновлении пассажирского сообщения с Китаем и КНДР, которое было приостановлено в 2020 году.

С 15 декабря компания вводит новый график движения поездов на 2024–2027 годы. Известно, что возобновится курсирование поезда № 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог.

Поезд будет перевозить пассажиров ежедневно: из Суйфэньхэ в 10:00 по местному времени, из Гродеково — в 17:43 по местному времени. Он начнет курсировать с 15 декабря.

Также возобновляется курсирование поезда № 645/646 сообщением Туманган — Хасан формирования министерства железных дорог КНДР. Он начнет перевозить пассажиров с 16 декабря.

Поезд будет отправляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Со станции Туманган он будет стартовать в 12:00 по местному времени, а со станции Хасан — в 15:30 по местному времени.

Ранее в РЖД высказались об идее запретить алкоголь в поездах дальнего следования. Вопрос проработают вместе с экспертами.