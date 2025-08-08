РЖД внедрили опцию выбора места для животного в вагоне

«Российские железные дороги» внесли ряд новшеств в перевозке домашних питомцев. Так, теперь пассажиры смогут выбрать места для животных в вагоне на сайте и в веб-приложении, сообщает ТАСС .

Теперь при оформлении билета пассажиры видят, разрешен провоз питомцев или нет. Также они могут выбрать место рядом с животным или подальше от него и узнать о продолжительности такого соседства.

Места с питомцами отличаются на схеме вагона — они выделены темно-серым цветом. Если навести на них курсор, можно увидеть вид перевозимого питомца, а также то, куда он едет.

В компании напомнили, что информация на схеме может меняться, так как перевозку животного можно оформить к своему проездному документу даже в день поездки.

В РЖД отметили, что скоро места для животных можно будет выбрать также в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

В России с 1 января изменили правила перевозки животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». Теперь их можно перевозить в переносках без обязательного выкупа всего купе.