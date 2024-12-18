РЖД представили двухэтажный скоростной поезд «Аврора»

В составе поезда современные вагоны. Так, предусмотрены места для сидения стандартной и улучшенной компоновки, один вагон СВ, один купейный вагон с купе для маломобильных пассажиров, а также вагон-бистро. Всего поезд одновременно может перевозить 1,2 тыс. пассажиров.

Также РЖД показали интерьер «Авроры». Он выполнен в серых, бежевых и голубых тонах. Каждое место оснащено индивидуальными розетками и разъемами USB, чтобы пассажиры смогли заряжать свои устройства.

Также в поезде есть кондиционеры, биотуалеты, дополнительные места для багажа и ручной клади. Курсировать поезд начнет с 19 декабря.

Ранее стало известно, что модернизированный «Сапсан» выполнит первый рейс 23 декабря. Презентация обновленного состава состоялась на Белорусском вокзале Москвы.