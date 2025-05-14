Росстандарт начал внезапно проверять китайские грузовики Sitrak

Внезапная проверка от Росстандарта настигла китайские грузовики Sitrak. Причинами называли массовые аварии с участием автомобилей и бездействие по отзывной кампании, сообщает Mash .

Проверка будет длиться с 13 по 26 мая. В ней примут участие 18 специалистов, в том числе эксперты научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.

Мероприятия по проверке коснутся выпуска колесно-транспортных средств и компонентов. Специалисты проведут опросы и осмотры, проверят документы и получат объяснительные.

До этого Генпрокуратура проверяла компанию Shacman из-за нарушений в сертификации. После этого внимание правоохранителей привлекли Sitrak и Howo из-за массовых жалоб в национальный автомобильный союз.

В феврале продажу китайских самосвалов Shacman SX3258 приостановили из-за проблем с сертификацией. Shacman является одним из самых покупаемых в стране большегрузов.