Продажу китайских самосвалов приостановили в России

В России приостановили продажу китайских самосвалов Shacman SX3258 после обнаружения у них серьезных нарушений сертификации, сообщает Mash .

Shacman является одним из самых покупаемых в стране большегрузов.

На минувшей неделе о проблемах у трех китайских марок машин сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. После его заявления к делу подключилась Генпрокуратура, которая начала проверять Shacman.

Также в стране под запрет могут попасть грузовики Sitrak и Howo. Эти марки также проверяет Генпрокуратура.

До начала проверок на указанные автомобили жаловались водители. Они подавали обращение в Национальный автомобильный союз. После это НАС обратился в российское правительство и рассказал, что Sitrak бездействует по отзывной кампании грузовиков.