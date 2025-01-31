Росстандарт: Kia отзывает в России свыше 29 тыс. кроссоверов Sportage

Официальный представитель Kia в РФ — «Киа Россия и СНГ» — объявил об отзыве с российского рынка более 29 тыс. кроссоверов Sportage и свыше 700 седанов Quoris, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

Так, будет отозван 29 141 автомобиль Kia Sportage (Sle), реализованный с 2014 г. по 2016 г. Причина такого решения заключается в том, электрическую цепь блока ABS/ESC иногда может замкнуть. Это приведет к излишнему повышению тока, что, в свою очередь, может вызвать возгорание в моторном отсеке.

Как добавили в Росстандарте, во всех отозванных машинах проведут замену мультипредохранителя системы ABS и крышки блока предохранителей.

Также отзываются 729 седанов Kia Quoris (KH), проданных с 2015 г. по 2018 г. Причина — «возможная неисправность системы стабилизации ESC». В этих машинах заменят два предохранителя ESC. Также наклеят корректные стикеры на крышку блока предохранителей.

Все машины отзывают с VIN-кодами, согласно приложению.

«Киа Россия и СНГ» уведомит всех владельцев авто, попадающих под отзывную программу. Также они могут самостоятельно выяснить это на сайте Росстандарта.

В начале декабря стало известно, что «АвтоВАЗ» может отозвать около 600 тыс. Lada Granta. Это связано с отсутствием у них подушек безопасности.